"Sokan meglepődtek, hogy koncerteztem a hétvégén, de én ebből élek, ezért jöttem ki két hét után egy kis időre a pszichiátriáról. Attól félek, hogy újra megpróbálom eldobni az életem. Volt már két kísérletem, szedtem be túl sok gyógyszert, próbáltam felvágni az ereimet. A legutóbbi pánikrohamom is olyan erős volt, hogy azt kértem a Jóistentől, vegyen el engem" - mondta a Blikknek Győző, aki nemrég jelentette be, hogy bevonul a pszichiátriára, mert kiújultak a pánikrohamai és a depressziója.



Győző arról is beszélt, mit él át, amikor rátör a roham:

"Halálfélelmem van, a kezem is lebénul, még egy sms-t sem tudnék írni, hogy segítséget kérjek. Hiába értem el sok mindent és mondta nemrég az édesapám is, hogy koncentráljak arra, amim van: szép ház, család, gyerekek. Én ilyenkor egyszerűen nem tudok semmitől boldog lenni, még a családom sem érdekel. Pedig Bea csodálatos feleség, mindenben segített és támogatott akkor is, amikor más asszony már rég feladta volna. Aki nem élt még át ilyet, az nem tudja, milyen érzés ez. Nem olyan, mint egy betegség, amire beveszek egy gyógyszert és elmúlik. Ezt sokan nem értik meg, engem pedig rettenetesen bánt, hogy nagyon sokan csak nevetnek rajtam vagy éppen bántó véleményeket írnak, holott ez nem játék."

