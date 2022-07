Weber több mint 20 évig volt Schumacher menedzsere, ám nem a család nem engedi közel a pilótához a 2013-ban bekövetkezett síbaleset óta.

"Százszor próbáltam felvenni a kapcsolatot Corinnával, de nem válaszolt. Aztán felhívtam Jean Todtot, hogy kérdezze meg, mehetnék-e én is velük a kórházba, aki azt mondta, ez még túl korai lenne. Aztán a következő nap is felhívtam, de nem vette fel. Egyáltalán nem számítottam erre, ezért pedig még mindig mérges vagyok. Sokáig kizártak engem, azt mondták, még túl korai, most viszont már inkább túl késő. Talán el kellene mondaniuk, hogy mi a helyzet valójában. Csak hazugságokat hallok tőlük" - idézte Weber nyilatkozatát a Bors.

Észak-Rajna-Vesztfália legmagasabb tartományi kitüntetését kapta meg szerdán a hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher.