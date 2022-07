Az amerikai Görögdinnye-termelők Nemzeti Szövetsége azt állítja, hogy ront a dinnye ízén, ha hűtőben tároljuk.



A szervezet szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy nem érdmes hűtőbe tenni a dinnyét. A gyümölcs szobahőmérsékleten 7-10 napig is eláll, ám ha hűtőben van, már két nap után is romlásnak indulhat. Változhat az állaga, a színe és az ize is. Az a legjobb, ha a dinnyét 10-15 fok közötti hőmérsékleten tartjuk, ekkor a legfinomabb.

Ha a dinnyét hűtve vesszük, akkor otthon is azonnal hűtőbe kell tennünk, a hőmérsékletingadozás is ronthat a gyümölcs ízén - írja a Ripost.

