Az énekesnőnek hosszú időbe telt, mire megtanulta elfogadni magát, azonban még így is előfordulnak pillanatok, amikor boldogtalan azzal, amit a tükörben lát. Úgy véli, egy nő akkor tudja igazán elfogadni magát, ha rendben van a lelke.

"Egy ideje rájöttem arra, hogy nem egészséges másokhoz hasonlítani magunkat, pláne nem olyan ideálokhoz, akiknek teljesen más a testalkatuk. Elfogadtam, hogy sosem fogok úgy kinézni, mint egy topmodell. Azóta pedig az a célom, hogy önmagam legjobb verzióját tudjam nyújtani" - mondta Viki a HOT! Magazinnak.

"Egészséges állapotra törekszem, ennek ellenére öt kiló felesleggel is jól érzem magam a bőrömben. Jelenleg 66 kiló vagyok, és semmi problémám ezzel. Voltam 47 kiló is tinikoromban, de az, visszagondolva, nagyon egészségtelen volt. Az a legrosszabb, hogy koplalás és önsanyargatás árán értem el ezt a súlyt, és szépnek láttam magam" - vallotta be.

Április végén érkezett a hír, hogy Singh Viki öt év után szakított párjával, Tomival. Az énekesnő nemrég elmondta, mi vezetett idáig.