Aki követi Vajna Timit, láthatja, hogy előszeretettel posztol magáról dögös fotókat. Nem könnyű nyomon követni Andy Vajna özvegyének magánéletét, hiszen nemrég még arról szóltak a hírek, hogy véget ért a kapcsolata szerelmével, most pedig azt pletykálják, hogy már az esküvőjüket szervezik.

Az Egyesült Államokban élő üzletasszony ezúttal Mexikóban nyaral, és a férfiak legnagyobb örömére nemrég olyan fotót posztolt, ami még inkább felforrósítja a hangulatot. Timi közelről is megmutatta dekoltázsát, és követői arcába nyomta formás melleit.

A dicsérő szavak nem maradtak el ezúttal sem, a felvétel alatt sorakoznak a bókok.

"Gyönyörűséges hercegnő vagy drága Timi..."

"Szépek az ikrek"

- olvasható a poszt alatt.

Az egyik követője azt kérdezte tőle, igaz-e a hír, hogy nem lehet gyermeke, amire Timi annyit válaszolt, hogy ez egy álhír lehet.

Az eddigi visszajelzések alapján elképesztően hálásak neki a rajongói/hódolói a dögös felvételek miatt, pedig most Magyarországon is hatalmas a hőség, így igazából nem is nagyon volt szükség arra, hogy Vajna Timi a kebleivel hőhullámot keltsen a követői között – de ez legyen a legnagyobb gondunk, hiszen a mérhetetlen izzadás közepette most legalább kellemes látványban lehet részünk.

Itt lehet megtekinteni Vajna Tímea szexi fotóit, amiken megcsodálhatjuk a fantasztikus testét: