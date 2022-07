Pikali Gerda és Rékasi Károly érett fejjel vágtak bele a második házasságukba; tudták, mire vállalkoznak. Tisztában voltak azokkal a kihívásokkal is, amelyek egy hosszú távú elköteleződésben előjöhetnek – ezeket kellő humorérzékkel vállalták már az esküvőjük napján is! Így nem tartanak attól, hogy a megszokás, az ellaposodás veszélyezteti a szövetségüket, mert tudatosan felkészültek a mindennapok buktatóira – erről is mesél a színésznő a friss hot! magazinnak.