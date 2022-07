A Merkúr és a Mars fényszöge nagyon gyors energia, amit jól is, rosszul is használhatunk... Legyünk egymással nagyon figyelmesek, és ne kapkodjunk.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Merkúr és a Mars fényszöge meggondolatlansághoz vezet. Ma legyél nagyon óvatos, ne kapkodj, ne rohanj, mert ez a gyors energia most mindenben, a közlekedésben, a gondolkodásban, a döntéshozatalban is megnyilvánulhat, ami lehet persze kedvező, de nem annyira szerencsés is...

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Feszített tempóra számíthatsz ma, bárhol is legyél éppen. Szerencsére kezdesz már belerázódni, már nem idegesít annyira a sietség. Éppen ezért nem is kapkodsz annyira, jobban átlátod a teendőidet, és kényelmesebben végzed el: de mégis gyorsan.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr és a Mars fényszöge még az eddigieknél is szeszélyesebbé tesz. Most nagyon nehezen fókuszálod az energiáidat, emiatt a munka sem megy valami gördülékenyen. Ráadásul vitákat is generálhat ez a bolygóállás...

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Idő kellene ahhoz, hogy megszokd a megváltozott körülményeidet. Minél inkább ragaszkodsz a régihez, az elmúlthoz, annál nehezebb időszakra számíthatsz. Ha az újra koncentrálsz, és arra fordítod az energiáidat, akkor viszont igazán élvezni fogod a helyzetedet!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A magánéletben kompromisszumos megoldásokra kellene törekedned, nem lehetsz mindig te a diktátor. Hiába, hogy a jó szándék vezérel... Halld meg mások véleményét is!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Kezdenek jól alakulni a dolgaid. Végre magad is látod már a kiutat az útvesztőből, amibe néhány kacifántos esemény vitt. A lényeg, hogy ne térj le a kijelölt útról. Ha kitartó vagy, akkor, mint mindig, ismét hamarosan jóra fordul a sorsod - írja az Astronet.

