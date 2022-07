Több mint két évig alkotott egy párt az egykori tinisztár, Amanda Bynes és Paul Michael. A szerelmesek már két héttel ezelőtt felbontották az eljegyzésüket, de akkor azt pletykálták, hogy csak szüneteltetik a jegyességet. Most nagyon úgy fest, hogy mégsem sikerült megmenteni a kapcsolatukat, és külön utakon folytatják -írja a justjared.

A színésznő és rapper kedvese egyébként pár héttel ezelőtt úgy összevesztek, hogy a rendőrségnek kellett közbelépnie.

A pár kapcsolata amúgy is nagyon zűrös: két évvel ezelőtt mi is hírt adtunk arról,hogy az eljegyzésüket alig három hét után felbontották, majd Paul egy ultrahang-felvétellel jelentette be, hogy szerelme babát vár. Amanda és Paul egyébként az elvonón találtak egymásra.