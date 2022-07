Fernando Alonso nagyon várja a magyar futamot, a siker elérésében pedig az is segíthet, hogy valószínűleg új szerelme is vele lesz. Márciusban kezdtek el pletykálni a párról, Alonso ugyanis bőszen lájkolta az osztrák szépség fotóit az Instagramon, majd a pár a Miami Nagydíj hétvégéjén nyilvánosan is elismerte, hogy együtt vannak. Az új kedvese nem más, mint Andrea Schlager, osztrák tévés, újságíró, aki az autóversenyeken kívül Moto GP futamokról és teniszversenyekről is tudósít - írja a Bors.

Alonso számára minden bizonnyal nagy ajándék lenne, ha szerelmével jó eredményeket tudna itt ünnepelni. "Az autó teljesítménye kellemes meglepetés volt. Magyarországon döntő lesz majd, hogy a szombati időmérőn milyen eredményt tudunk elérni" - mondta a várakozásairól a pilóta, aki szereti a magyar pályát. "Szeretem Magyarországot, hiszen itt nyertem életem első Forma-1-es versenyét. A magyar szurkolók nagyon szenvedélyesek és mindig kedvesen fogadnak" - árulta el korábban.