Mint kiderült, Ördög Nóra nem tudott az esetről semmiről, az étterem dolgozói nem egyeztettek vele, mielőtt úgy döntöttek, hogy pénzt kérnek a jégért, amit egyébként kizárólag szódavíz fogyasztásakor számítottak fel, azért, mert a szóda amúgy is nagyon hideg, alapból nem járna hozzá jég. A meleg miatt mégis egyre többen kértek jeget a vizükhöz, ezért az étterem dolgozói ugyan egyeztetés nélkül, de a cég érdekeinek védelmében döntöttek úgy, hogy ilyenkor kiszámlázzák a jeget is.

"Pár héttel ezelőtt történt, hogy beültünk reggelizni az ismert tévés vendéglőjébe. Ez már korábban is előfordult, a párom rajong az ételekért. Korábban nem tűnt fel, de most egyből kiszúrtam, hogy a számlán egy különleges tétel szerepel, méghozzá a jégkocka, amiért plusz 200 forintot számoltak fel" - idézte fel a Blikknek a fiatalember, aki kérte, a nevét ne írják ki.

"Korábban nem vettem észre soha a számlán ilyen tételt, most sem tettem szóvá, mindössze a páromnak mondtam, hogy ez azért kicsit durva"- tette hozzá a vendég, aki azt is elmondta, hogy a pultnál a rendelés leadásakor egy pohár jó hideg szódavizet kért, lehetőleg sok jéggel.

A hír hallattán Ördög Nóra kicsit meglepődött, először azt gondolta, hogy félreértés történt, de a számlát látva utánajárt a történteknek.

"Férjemmel, Nánási Pállal beszéltünk a munkatársakkal és kiderült, hogy tudtunkon kívül, hatáskörüket némiképp túllépve, bár nyilvánvalóan cégünk érdekeit szem előtt tartva kezdték el felszámolni a jeget azokban az esetekben, ahol az italok alapból nem tartalmaznak jégkockát. Az utóbbi időben ugyanis gyakorivá vált, hogy a vendégek kérnek külön is extra adag jeget" - magyarázta Nóri, aki megerősítette, hogy ők, mint tulajdonosok, az egészről semmit sem tudtak.

"Ebben az esetben egy pohár szóda mellé kértek jeget, amely alapból is nagyon hideg, ezért nem szoktunk hozzá jégkockát felszolgálni, és nem is adjuk drágán. Ennek ellenére ez semmiképpen nem egy szerencsés gyakorlat, és intézkedtünk is, hogy ne így legyen. A szörpök, koktélok esetében a jégkocka alapösszetevő, és szerepel is a termék árában, nem külön számoljuk fel" - mondta a tévés, hozzátéve, hogy a mai energiaárak mellett egyébként nem tekinthető filléres tételnek a jégkocka készítése, felszolgálása és tárolása sem.

Mindezek mellett kijelentette, hogy ez többé nem fordul elő és sajnálkozását fejezte ki a történtek miatt. Nóri elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a vendéggel és kárpótolták őt a kellemetlenség miatt.