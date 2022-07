"Hol a stúdióba szaladok, hol a két üzletet megyek nyitni és zárni, vagy épp bent is maradok a kassza mögött, mert a dolgozók ilyenkor mennek szabadságra, nyaralni. Többnyire erről szólnak most a napjaim, de ez nem panasz, csupán nem fér bele, hogy nyaralásról ábrándozzak, helyesbítve, ábrándozzunk. Merthogy a munkája mellett Tamás is kiveszi részét a boltok üzemeltetéséből, amiért hálás vagyok neki. Nagy segítség, ha reggel ő megy oda nyitásra, én pedig intézek mást. Ebből a szempontból is igazi társai vagyunk egymásnak" - mesélte a Best magazinnak Noémi, aki azt is elárulta, hogy a sok munka mellett párjával ragaszkodnak ahhoz, hogy a vasárnapokat nyugalomban együtt töltsék.