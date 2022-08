Ha te is kíváncsi vagy rá, hogyan tudsz gyorsan, de biztosan olyan sminket varázsolni magadnak, mint a profik, kövesd az alábbi tippeket és a végeredmény garantáltan szuper lesz! Egy kis gyakorlás nem árt, de a NYX Professional Makeup szakértője, Tihanyi Roxána segít abban, hogyan épül fel a tökéletes rutin!

1. PRIMER



Nyáron és télen egyaránt fontos, hogy a smink tökéletes alapra épüljön. A jó primer elengedhetetlen ahhoz, hogy tartósan széppé varázsoljuk a megjelenésünket. Lehetőleg könnyed, géles textúrájú terméket használj, ami hamar felszívódik, és így nem nehezíti el a bőrt. Hasznos, ha hatóanyagként bőrfeltöltő összetevőket is tartalmaz, mint a hialuronsav, E-vitamin, B5-vitamin, vagy a magnézium. Jó esetben használata után a bőr azonnal hidratáltabb és feltöltöttebb hatású lesz.

A megtisztított arcbőre vigyél fel 1-2 pumpányit a primerből, majd egyenletesen oszlasd el az ujjbegyeddel, vagy egy szivacs segítségével!



2. ALAPOZÁS



A jó alapozó kiegyenlíti a bőr tökéletlenségeit, magasan fed akár már egy rétegben is, de úgy, hogy közben hagyja lélegezni a pórusokat. Nyáron az is nagyon fontos, hogy vízálló formulájának köszönhetően ellenálljon a fokozott izzadásnak, és hosszantartó, matt végeredményt adjon.

Az előkészített bőrre vidd fel a kívánt mennyiséget egy tömött ecset vagy sminkszivacs segítségével. Dolgozd el a bőrön az arc közepétől indulva, körkörös mozdulatokkal kifelé haladva.



3. KORREKTOR



A teljesen sima és egyenletes bőrfelület érdekében alapozás után a szakember a korrektor használatát ajánlja. Fontos, hogy olyan termékkel dolgozz, amely hidratál és természetes, üde végeredményt ad. Ha jól választasz, halványíthatod a szem alatti karikákat, és ne feledd, ennél is nagyon fontosak a bőrnyugtató, bőrápoló összetevők, valamint a hosszantartó hatás!

Miután előkészítetted a bőrt egy alapozóval, vigyél fel egy pumpányi Bare With Me korrektor szérumot egy ecset vagy szivacs segítségével, és egyenletesen dolgozd el a bőrön. A problémásabb területekre, mint a szem alatti sötét karikák, kipirosodás vagy száraz területek, használj két pumpányit a magasabb fedés érdekében.



4. FIXÁLÁS



Egy áttetsző árnyalatú, bőrtónushoz igazodó púderrel nem tudsz mellélőni! A legjobb hatást úgy érheted el, ha ultra finomra őrölt, préselt textúrájú terméket választasz, amely hosszantartó, matt hatást biztosít majd a sminkednek!

Egy ecset segítségével vidd fel a mattítani kívánt területekre, pl.: homlok, orr, orcák.

Ha biztosra akarsz menni, például egy egész napos esemény vagy egy hajnalig tartó fesztiválozás esetében, használj sminkrögzítő spray-t is. Igazán hosszantartóvá varázsolhatod a sminket, matt hatása van, gyorsan beszívódik a bőrbe és nem hagy ragacsos érzetet. Utolsó lépésként az igazán hosszantartó és matt hatású smink érdekében a spray-t csukott szemmel permetezzük az arcbőrre 25-30 cm távolságból.

5. A SZEMÖLDÖK FORMÁZÁSA



Az arcnak egy jól eltalált szemöldök ad igazán szép keretet. A tűéles vonalak korszaka már régen lejárt, a legjobban akkor jársz, ha sokkal természetesebb hatásra törekszel. Roxána elárulta: a saját szemöldök kiemelésére is van lehetőség. Használj színezett szemöldökspirált, amely növényi eredetű rostszálakat tartalmaz, rétegezhető (így te döntöd el, hogy dús vagy nagyon dús szemöldökre vágysz), nem csomósodik össze és nem potyog le, de hosszan tartóan a helyükön tartja a szemöldökszálakat.

Fésüld felfelé a spirálkefe segítségével a szemöldökszálakat! Ha jelentős dúsítást szeretnél elérni, vidd fel a szemöldökspirált több rétegben. Az extra dimenzió és forma érdekében kezdd el a szemöldök fésülését fordítva – a keskeny végétől befelé. Ezután fésüld át őket újra, ezúttal a szokásos módon, a növekedés irányát követve.



6. SZEMHÉJ

Akár a természetesebb árnyalatok híve vagy, akár élénk, erős és feltűnő színekre vágysz, az alapok ugyanazok. Mindenképpen magasan pigmentált árnyalatokat, fényes és matt textúrát válassz, amelyet könnyű eldolgozni. Ha a olyan palettát választasz, amelyen több, egymással jól kombinálható árnyalatot is találsz, takarékosabb lehet a sminked!

Egy ecset segítségével vidd fel kedvenc árnyalataidat a szemhéjadra, majd alaposan satírozd el a széleket, hogy ne maradjanak éles vonalak. Ha a trendeknek megfelelően te is a cicás sminkre voksolsz, válassz ultra precíz ecsetes végű tust, amelyet könnyű használni, és szuper pigmentált fekete árnyalatot ad, valamint gyorsan szárad!

A cicás tus elkészítéséhez nem kell mást tenned, csak húzd meg a tusvonalad „farkincáját" a szem külső zugától indítva a szemöldököd irányába, majd folytasd a vonalat a szem belső zuga felé haladva. Ha vastagabb vonalat szeretnél, nyomd egy kicsit erősebben a tust a szemhéjadhoz.



7. SZEMPILLA

Te is sűrű, dús pillákra vágysz? A tökéletes és hosszantartó hatás érdekében választhatsz vízálló és nem vízálló terméket is, a fontos, hogy intenzív fekete árnyalattal dolgozz. Jó, ha a Rossmannban olyan termékre esik a választásod, amellyel akár egy réteg felvitelével dúsabb és íveltebb pillákat kaphatsz, de szükség esetén rétegezhető, nem csomósodik össze, nem potyog és nem kenődik el a nap folyamán.

A szempillatövektől kezdve fésüld át a szempilláidat a kefe segítségével egészen addig, amíg el nem éred a kívánt hatást. Egy rétegben természetesebb hatást, több rétegben drámaibb hatást érsz el.



8. AJAK

Az ajkaink esetében különlegesen fontos, hogy ne csak vízálló legyen a kontúrozáshoz használt ceruza, hanem ápoljon is. Hasznos, ha hozzáadott E-vitamint tartalmaz, krémes a textúrája, magasan pigmentált, és a tökéletes vonalak érdekében hegyezhető is.

Rajzold meg ajkaid körvonalát, majd a hosszan tartó ajakfestés érdekében vékonyan satírozd el az ajkad egész területén a ceruzát, majd válaszd ki a kedvenc rúzsodat. Ha optikailag szeretnéd egy kicsit nagyobbítani az ajkaidat, minimálisan a természetes ajakkontúrod felett kontúrozz.

A ceruza után jöhet egy két fázisú, folyékony rúzs, amelynek mattra száradó oldala és egy hosszan tartó, átlátszó szájfény oldala is van! Az árnyalat kiválasztásakor nyugodtan lehetsz merész, beszerezhetsz extrém pigmentált árnyalatokat, de arra nagyon figyelj, hogy a sokat emlegetett hosszan tartó hatás mellett ne szárítsa az ajkakat, száradás után ne kenődjön el, és kényelmes viselet legyen az ajkaidon!

Vidd fel a rúzst az ajkaidra középről a sarkak felé finoman kihúzva, hagyd megszáradni kb. 1-2 percig, majd a fényes hatás érdekében használd az átlátszó szájfény oldalát!