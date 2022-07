Fordulatokat, változásokat jeleznek a bolygók az első augusztusi héten. Vajon mi mindenre számíthattok? A heti horoszkóp ezúttal is fontos információkat oszt meg veletek.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Lehetséges, hogy épp a családdal nyaralsz ezen a héten, miközben pénzügyi gondokról kaphatsz híreket. Ez nyilván nem esik jól a lelkednek, de Szűz jelébe lépő Merkúr bolygónak hála, megtalálod a járható utakat, új megoldásokra bukkanhatsz, és alkalmazhatod is ezeket. Valószínűleg új vállalkozásba fogsz. Nem kell sokáig várnod, és a pénzügyek szinte maguktól megoldódnak.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

A Bika jegyében járó Mars és Uránusz bolygók váratlan akadályt gördíthetnek eléd. Óriási elfojtott energia lehet benned, ami kitörésre vár, és ez most bizony be is következik... Párod sem ismerte még azt az oldaladat, hogy milyen tartósan dühös tudsz lenni. Szerencsére néhány nap alatt elsimulnak a gondok, és a hétvégét már újra nyugalomban tölthetitek.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A Merkúr a Szűz jegyében jár, amelynek hatására minden kérdésre azonnali, jó válasszal rukkolsz elő. A Vénusz és a Mars a szerelemben és a pénzügyekben jeleznek szerencsét. Ha még nem kötöttél házasságot, most szóba kerülhet az eljegyzés is. Ha pedig még keresed a párodat, kezdetét veheti egy új szerelem, amit viszont egyelőre még titokban akarsz tartani.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

A bolygók ezen az első augusztusi héten új szerelem kezdetét jelzik számodra, mely villámcsapásszerűen érkezhet az életedbe. A pénzügyek megoldódnak, amit a Nap és a Jupiter garantálnak. Amitől tartottál, szerencsére nem következik be... Még mindig nagy szükség van a munkádra. Az elmaradt számlákat viszont mielőbb rendezned kell!

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Lehetséges, hogy épp most nyaralsz külföldön. Remélhetőleg minden papírod rendben van, mert a retrográd Jupiter okozhat az utazáskor kellemetlenséget. Munkádban elképzelhető, hogy változás áll be, mire megérkezel a nyaralásból. Fogadd el a változást, a sors sokszor jobban tudja, mi a legjobb nekünk...

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Uralkodó bolygód, a Merkúr a Szűzbe lép ezen a héten, és innentől erősen támogat téged. Szeretnél kicsit egyedül lenni, hogy átgondolhasd, hol tartasz az életedben, és mire vágysz igazán. Ha zajos is a család, valahogy szakíts időt magadra, ez adja meg a lelki békét. A munkahelyi gondokat is szeretnéd újra átgondolni. Ez a hét ugyanakkor még nem alkalmas, hogy fontos döntéseket hozz!



