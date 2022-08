Szombat délután a sekély vizéről ismert öböl fürdőzői vették észre, hogy néhány kicsiny teknős bukkan fel a homokban, és megpróbál utat találni a tenger felé. Az álcserépteknősök (Caretta carette) nemébe tartozó, nagyjából 15 grammos állatokat a víz felé tartó első útjukon le is fényképezték a turisták.

Az első meglepetés után riasztották a parti őrséget, akik biztosították az átkelést. Egy tengervédelmi szervezet munkatársai is figyelemmel kísérték a kis teknősök útját.





Rövid időn belül ez már a második teknőskikelés Ischián, ez pedig a víz jó minőségéről tanúskodik. Most a Nápolyi-öböl északi részén található Ischia további strandjait is átvizsgálják teknősfészkek után kutatva.



Olaszország egyre északibb vidékein képesek szaporodni a teknősök a melegedő éghajlat miatt. A nőstények különösen nagy kedvvel rakják tojásaikat a déli Campania tartománybeli Cilento partvidékén, ahol nemzeti park is található.