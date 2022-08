Ahogy korábban mi is megírtuk, Fásy Ádám lánya az elmúlt években rengeteg változáson ment keresztül, és remek formában van. A lány egy szörnyű élmény miatt döntötte el, hogy ez így nem mehet tovább, majd 2020 nyarán mutatta meg magát először 43 kilogrammos fogyása után. Zsüliett külsejét látva szinte az egész országnak leesett az álla, ugyanis a fiatal lány két és fél év alatt nádszál vékonyra fogyott.

Ezúttal pedig a Mokkában beszélt arról, hogy eleinte leginkább az étkezésére kezdett odafigyelni, és ellipszis trénerrel edzett. Nemrég azonban már személyi edző segítségét is kérte, és mára a mozgás teljesen beépült az életébe. Sőt, bár sokáig keményen korlátozta, hogy mit és mennyit ehet, most már eljutott odáig, hogy bűntudat nélkül is tud enni.