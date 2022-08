A Vénusz az Oroszlán jegyébe lép, ami nagy szenvedélyt jelez, ráadásul még egy telihold is lesz.

Kos heti szerelmi horoszkóp

A hét elején jobb, ha nem próbálkozol a szerelem semmilyen változatával, mert a Mars-Szaturnusz kvadrátja magában foglalja a kudarc lehetőségét. Ám csütörtökön a Vénusz a Teliholddal együtt feltüzel; de túl sok mindent szeretnél egyszerre bepótolni, és a kiszemelted lehet, hogy megijed hatalmas elvárásaidtól. A hétvége a Mars-Neptunusz szextiljével nyugodtabban telik.

Bika heti szerelmi horoszkóp

A Mars-Szaturnusz kvadrátja miatt a szerelemben akadályoztatásban lehet részed, ez hatalmas csapást mérhet az önbizalmadra. Legyél ennek tudatában és csak kimért tempóban haladj, vagyis ne várj önmagadtól túl sokat. Lehet, hogy éppen túl is vagy egy szakításon, nem lenne egészséges rögtön egy új kapcsolat után nézned. Győzd le a kapcsolatfüggőséged.

Ikrek heti szerelmi horoszkóp

Uralkodó planétád a Merkúr, egész héten a fényszög nélkül halad. Ez most nem a kapcsolatokról szól, hanem a családról, a befelé tekintésről: a szerelemre még várnod kell. Ha van most párkapcsolatod, akkor nyugtasd meg partnered a szótlanságod miatt, hogy ez nem neki szól, hanem szükséged van az önvizsgálatra.

Rák heti szerelmi horoszkóp

A Telihold a hétközepén nagyon hangulatemberré tesz, még a megszokottnál is jobban; lehetőleg ezzel ne terheld a környezetedet. Ha van most kapcsolatod, elég hullámzó lehet. Ha szingli vagy, a hétvége felé a Mars-Plútó trigonja hozhat egy alkalmi kapcsolatot, ami szimplán a testiségről szól. Ha ezt bevállalod és javít a hangulatodon, lelked rajta. Ne legyenek elvárásaid a jövőt illetően.

Oroszlán heti szerelmi horoszkóp

A jó hír az, hogy a Vénusz az első sorsterületedre lépett. Mindenképpen fókuszba hozza a szerelmet, önmagad megjutalmazását, és keresed a boldogság forrását. De nem vagy elégedett azzal, amit a héten nyújt a sors. Ha kapcsolatban vagy, az inkább csak a beletörődés, pedig nagyon vágynál a nagy érzésekre: valószínűleg megkapod, de ez nem az az időszak. Ha szingli vagy, alkalmi kapcsolatok jöhetnek, melyek az egódat erősítik.

Szűz heti szerelmi horoszkóp

A Vénusz a titkos szerelmek idejét jelzi. De az is lehet, hogy valakivel megismerkedsz, és az egekig idealizálod. Lehet, hogy testi kapcsolat nem is létesül közöttetek: kerüld el a mártíromkodás csapdáját. Lehet, hogy nagyon romantikusnak ígérkezik a másik fél hozzáállása, de fennáll a szándékos vagy a véletlen megtévesztés lehetősége is - írja az Astronet.

