9 napja keresik az eltűnt inárcsi családanyát, Bozsik Máriát. A nő volt párja is megszólalt az ügyben.

A kétgyermekes édesanya Budapestre indult dolgozni hajnalban, de már nem érkezett meg, és valószínűleg a buszra sem szállt fel. Egyelőre a közeli erőben keresik, és bár egyre több az aggasztó jel, egyelőre még eltűnt személyként keresik.

"Önszántából sosem hagyott volna magunkra minket. A testvérem, Petra még mindig nem fogta fel teljesen, mi történik körülöttünk, próbáljuk tartani egymásban a lelket. Még a hétvégén is érkeztek a kutyás keresők, az állatok a házunk mögötti erdőbe vezettek, de nem találták sehol" – mondta a Blikknek az eltűnt nő idősebbik, 22 éves lánya, Maggie. Attól tart, édesanyja nem magától döntött úgy, hogy elhagyja őket.

Mária az eltűnése napján el akart menni a rendőrségre, hogy intézkedjen a folyamatban lévő gyermekelhelyezési perrel kapcsolatban, ami a 14 éves lányáért zajlik annak apjával.

"Nem tartottuk a kapcsolatot már jó ideje, csak a bírósági tárgyalásokon találkoztunk évente kétszer. Ami tény, hogy nemrég elkészült egy igazságügyi elmeorvosi szakértői vélemény, ami számára elég súlyos dolgokat állapított meg, és véleményem szerint a végső döntésre is hatással lehet majd. Az én vizsgálatomat még nem végezték el, nem kaptam rá időpontot" – mondta a lapnak István, hozzátéve, a nőt már korábban is keresték eltűntként, akkor szándékosan bujkált az országban.

"Amint megtudtam, mi történt, az ügyvédemen keresztül a bíróságnak és a gyámhivatalnak is jeleztem, szeretném, ha ideiglenesen nálam helyeznék el Petrát, amíg az anyja elő nem kerül, vagy bírósági döntés nem születik. Tudom, most a nővére is ezért harcol. Talán azért, hogy semmiképp ne nálam helyezzék őt el, de ez csak spekuláció" – tette hozzá.