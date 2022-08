A csütörtök végre szerencsés lehetőségeket, fejleményeket hoz, és a véletlen is a kezünkre játszik. Napi horoszkóp következik csütörtökre.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)A napi horoszkóp szerint a Vénusz az Oroszlán jegyébe lép, ami nagyon kedvez neked. A szerelemben most szerencsés vagy; ha szingli vagy, akkor pedig több rajongód is akad majd a következő periódusban. Megéri várni egy kicsit, rövidesen a nagybetűs szerelem is bekopogtat az életedbe.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Magánéletedben ma kedvező fordulatot hozhatnak a csillagaid. De ez a pozitívum csak akkor fog megtörténni veled, ha nem mondtál le magadban végleg róla. Nem szabad sohasem feladni a reményt: merj álmodni róla!Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)Itt az ideje a régi nagy terveid valóra váltásának. Ma egy véletlen találkozás is a kezedre játszhat ebben. Egy régi ismeretség felújítása váratlan lehetőségekkel kecsegtethet. Ne legyél szégyenlős: ami a szíveden, az a szádon!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)Ügyesnek bizonyulhatsz ma az ismerősi körödben a játszmák terén. A szövetségek kötése éppúgy nem esik nehezedre, mint az ellenségek megvezetése. A taktikázást mesterfokon űzöd, de legyél ugyanakkor nagyvonalú, ha módod van rá!

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)Az utóbbi időben sok dologról le kellett mondanod, de a célt szerencsére nem tévesztetted szem elől. És az a fontos. Ha lassítanak is a körülmények, hamarosan új lendületet vesz a sorsod. És akkor már le sem tudod fékezni.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

Több időt kellene töltened a családoddal. Te magad is érzed, hogy az nem elég, ha pusztán egy légtérben vagy velük. A törődés sem csupán a főzésből, mosásból áll, bár az sem kicsi dolog. A párod különb bánásmódra vágyik.

