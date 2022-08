A huszonévesek is megirigyelhetnék Nicole Scherzinger alakját. Az énekesnő azt is megmutatta, milyen keményen dolgozik ezért.

Nicole Scherzinger nagyon kemény edzéstervhez tartja magát, és ennek meg is van az eredménye: az alakja tökéletes. Pár gyakorlatot meg is mutattott a közösségi oldalán, a videóhoz pedig a következő sorokat mellékelte:

"Ha a komfortzónádon belül maradsz, sikertelen leszel. Feszegetned kell a határaidat, kényelmesnek kell érezned a számodra kényelmetlen dolgokat is."