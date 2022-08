Az énekesnőnek teljesen megváltozott az élete február eleje óta, amikor életet adott hármasikreinek. A kicsik, Lujza, Keve és Zalán már félévesek, édesanyjuk pedig nemcsak anyatejjel, hanem különböző pépes ételekkel is táplálja gyermekeit. Most pedig azt is megmutatta, hogyan zajlik náluk az elsőre talán egyszerűnek tűnő, de távolról sem könnyű feladat.

"Imádom ezeket a perceket. Lehet, hogy fáradtabb vagyok, mint valaha, de három csodával lettünk gazdagabbak! Szétröhögjük magunkat, miközben röpködnek az ételek, vagy az arcunkban landol a kanál tartalma" - írta a fotókhoz.