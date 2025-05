Harry herceg fájdalmas vallomása: "Sok mindent soha nem fognak megbocsátani, de nagyon szeretnék kibékülni velük"

Harry herceg és felesége, Meghan Markle 2020-ban léptek vissza királyi kötelezettségeiktől, és új életet kezdtek az Egyesült Államokban. A döntésüknek több oka is volt: köztük az, hogy a brit királyi család folyamatos reflektorfényben él, és Harry szerint ez okozta édesanyja, Diana halálát is. Úgy tudni, Harry herceg számára mindig is tervben volt, hogy szeretne mihamarabb háttérbe vonulni és hétköznapi, normális életet élni, de csak a házasságát követően lépett. Most már azonban nem feltétlen érzi helyesnek ezt a döntését.

Harry herceg szerint nincs értelme tovább harcolni

Forrás: AFP

Hatalmas volt a feszültség Harry herceg és Meghan távozása miatt

Harry herceg és Meghan Markle döntése, hogy hátat fordítanak a királyi családnak, komoly vihart kavart. A kiválásuk óta eltelt időszakban kapcsolatuk jelentősen megromlott Károly királlyal, Vilmos herceggel és más családtagokkal, amit csak tovább súlyosbított a házaspár közéleti szerepvállalása. A Netflixen bemutatott dokumentumsorozatuk több, korábban nem ismert részletet tárt fel a királyi család életéből, Harry pedig Tartalék című memoárjában újabb érzékeny információkat osztott meg, amivel mélyítette a kialakult törést közte és a család többi tagja között.

Interjúban beszélt a királyi családdal való kapcsolatáról

A közelmúltban Harry herceg a BBC-nek adott interjúban ismét kitért a királyi családdal való viszonyára. A beszélgetés során elmondta, hogy számára az egyik legfájdalmasabb következmény a szakítással járó biztonsági kérdés lett. A brit hatóságokkal folytatott harcában elveszítette a jogot, hogy állami védelemben részesüljön az Egyesült Királyság területén. Mint fogalmazott, ez a döntés nemcsak a saját, hanem családja biztonságát is veszélyezteti, és ez olyan súlyos feszültséget okozott, hogy emiatt édesapja, III. Károly király már nem is hajlandó vele szóba állni. Harry őszintén beszélt arról is, hogy tisztában van tettei következményeivel. „Természetesen a családom néhány tagja soha nem fogja megbocsátani, hogy könyvet írtam, természetesen sok mindent soha nem fognak megbocsátani, de nagyon szeretnék kibékülni velük. Nincs értelme tovább harcolni” - nyilatkozta, és hozzátette, különösen fájdalmas számára az a bizonytalanság, hogy nem tudja, meddig élhet még az édesapja.