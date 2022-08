Hétvégén számtalan előadó megfordult Fehérgyarmaton, ahová többek között Majkát is epekedve várta a közönség, hogy hatalmas bulit csapjon. Azonban Majka és stábja a fellépés előtt – technikai problémákra hivatkozva – végül lemondta a koncertet. A helyszínen volt Csepregi Éva is, aki Majka előtt lépett színpadra.

"Pont ott voltunk, hiszen előtte léptünk fel, de egy más formációval. Négyen vagyunk a színpadon, félplayback-es megoldás, azzal kiegészítve, hogy ami a színpadon megszólal hangszer, élőben szól. Majka stábja már akkor ott volt, az egyik srác centivel méregette a színpadot. Tény, hogy a színpad olyan volt, hogy a Neoton se fért volna el rajta. Nehéz kérdés ez. Régen – amíg nem volt ilyen profi csapat mögöttünk, mint most – nálunk is előfordult olyan eset, hogy a technikus azt mondta, hogy rossz a helyszín, nem lesz tökéletes. Ma már ilyet nem vállalnánk be, ezt már nem engedhetjük meg magunknak. A közönség az első, belehalnék, hogy ott a közönség, de nem lépek fel" – mondta a 95.8 Sláger FM-en Csepregi Éva, aki megérti Majkáék döntését.

"Ha tényleg nem fér el a színpadon, mit tud csinálni? Nem ugyanaz az élmény, nem ugyanazt a minőséget tudja adni így az előadó. Persze olyanra is van példa, hogy szólnak előre, hogy valami nem úgy lesz, egyeztetik, hogy ez gondot okoz-e. Ez a jobbik eset, mert akkor úgy készülünk. Mindenesetre nagyon nehéz helyzet ez mindenkinek, borzasztó lehet neki is, hogy ezzel esetleg csalódást okoz a közönségnek, miközben a legtöbb előadónak – nyilván neki is – a közönség az első" – tette hozzá a Neoton frontembere a Sláger Reggelben.