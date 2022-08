Majka nem tartotta meg vasárnapi fehérgyarmati koncertjét, mert állítása szerint nem teljeseültek a szerződésben foglalt technikai feltételek. A rajongók természetesen csalódottak voltak, a polgármester pedig közölte, át fogják nézni a megkötött szerződést, mert a 8 milliós gázsit előre kifizették. A szakértők szerint nem is kell Majkának visszaadnia a pénzt, de most a rapper is megszólalt, elmondta, szerinte hogyan lehetne békésen rendezni a problémát.

"Majka tegnap felhívott, abban maradtunk, hogy gondolkodik rajta, milyen lehetőség van a történtek orvoslására. Nem volt sárdobálás, nyilván mindenki megpróbálta a maga igazát bizonyítani, de nem a háborúskodás, hanem a megegyezés a cél. Várom, hogy jelentkezzen, addig nyilvánvalóan nem teszünk jogi lépéseket. Bízom benne, hogy valamilyen megoldás születik közöttünk és hamarosan kiderül, hogy hibázott-e valaki és ha igen, ki tartozik felelősséggel az okozott kárért" - mondta a Borsnak dr. Péter Csaba, és hozzátette, amennyiben Majka nem hibázott, jogosan tart igényt az összegre.

"Elgondolkodtunk azon Majkával, hogy esetleg mégis koncertet adnának nálunk. Megmondom őszintén, vegyes érzelmek vannak bennem is emiatt a történtek fényében. Nem szerencsés dolog, hogy a médiában megy az adok-kapok és azt sem tudom, hogy az emberek hogyan fogadnák ennek hírét. Mindenre nyitottak vagyunk, ha Majka felajánlja, hogy egy koncerttel kárpótolja a közönséget, állunk elébe. Az önkormányzatnak ez már így is veszteséges, még egy műsor még több pénzbe kerül, mert a technikai feltételeit is újból biztosítani kell" - tette hozzá a polgármester, aki várja, milyen megoldással áll elő Majka.

"Olyan megoldás kell, ami mindenkinek jó, mert a másik két vállalkozás, a hang- és színpadtechnikáért felelős emberek is várják a gázsijukat. Addig nem fogok tudni fizetni a vállalkozóknak, ameddig nem derül ki, hogy ki hibázott és ez borzasztóan kellemetlen nekünk" - árulta el.