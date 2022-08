Az egykor éhező kislány, aki végül gyönyörű nővé cseperedett, a Truly című online műsorban mesélt érdekfeszítő életéről. Elmondta, hogy palesztin bevándorlóként rendkívül nehéz sorsa volt: sosem tudott igazán beilleszkedni és nagyon korán fel kellett nőnie. Mindig kívülállónak érezte magát és folyamatosan kételkedett saját képességeiben. Abban azonban biztos volt, hogy többre akarja vinni, mint a szülei. Ez végül sikerült neki.

Love 2019-ben döntött úgy, hogy a szépségiparban próbál szerencsét, mára pedig a legnagyobbak közt tartják őt számon. New Yorkban, Miamiban, Los Angelesben és Atlantában is van szalonja, ahová javarészt A-listás celebek és egyéb nagyágyúk járnak. Rendszeresen vendégei közt üdvözölheti például a többek között a balhéiról elhíresült rappert, Cardi B-t is – írja a Bors.