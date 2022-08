Kos heti szerelmi horoszkóp

A Vénusz a Holddal az Oroszlán jegyén halad át. Ez nagyon szép, ünnepélyes, elegáns pillanatokat hoz a hétköznapjaidba a szerelem területén. Sajnos az Uránusz ezt a konstellációt kvadráttal, a Szaturnusz pedig szembenállással támadja. Átmeneti szakítás lehetséges, valószínűleg nagyon megsért a másik fél. Ha nem vagy most kapcsolatban, akkor egy szalmalángszerű viszony jöhet az életedbe.

Bika heti szerelmi horoszkóp

Az Uránusz kvadráttal fényszögeli a Vénuszt. Ha konfliktusos kapcsolatban élsz, az már régóta felbomlóban lehet. Az Uránusszal nem könnyű egy stabil kapcsolatot megalapozni, ha eddig is voltak hullámvölgyek, akkor most hirtelen megszakadhat ez a kapcsolat. Ha viszont amúgy is erősek köztetek az érzések, akkor ez az időszak csak még inkább összekovácsol benneteket. Ha már egy ideje egyedül élsz, akkor most váratlanul felébredhet az újdonság iránti vágy benned, a kapcsolat szokatlan lehet, és tartósságára csak a szabadság megtartása mellett van esély.

Ikrek heti szerelmi horoszkóp

A Mars határozott ösztönzést nyújt az önkifejezésre, megvan minden, ami kell egy új szerelemhez. Erőteljes szexuális vágyakat ébreszt benned, de ez is csak akkor érdekes számodra, ha amúgy megvan a szellemi összhang. A te esetedben ez feltétlenül szükségesl egy szerelemhez.

Bak heti szerelmi horoszkóp

A Vénusz, a Szaturnusz és az Uránusz az érzelmi elszigeteltség időszakát jelzi. Úgy érezheted, egyedül, segítség nélkül cipeled a terhet. Ez természetesen depresszív érzésekhez, melankolikus elégedetlenséghez vezethet. Arra is alkalmatlannak érezheted magad, hogy megbirkózz a növekvő felelősségeddel és kötelezettségeiddel. Tudnod kell, hogy ez nincs így. Egyrészt nagyon is erős vagy, másrészt vannak, akikre számíthatsz. De a segítséget kérned kell, mert különben nem kapod meg.

Vízöntő heti szerelmi horoszkóp

A Szaturnusz-Uránusz-Vénusz kapcsolódása a párkapcsolati tengelyeden feszül és bevonja az otthon területét, érzelmileg ez egy igazán lehangoló élmény. A Szaturnusz, a nagy tanító tranzitja jelzi, hogy eljött az ideje, hogy érzelmileg érettebbé válj. Értelmezhető úgy, hogy érett érzelmi válaszokat kell adnod nehéz helyzetekre. De úgy tűnik: el akarsz menekülni és belemerülni az éretlen érzelmekbe vagy olyan érzelmi reakciókba, amelyek nem kapcsolódnak a felnőtté váláshoz. Ez a próba ideje, de ha megfelelsz neki, a lelki érettség következő fokára lépsz, ami a boldogságot jelenti.

Halak heti szerelmi horoszkóp

Az Újhold idején a párkapcsolat kiemelt szerepet kap, mivel ez kedvező időszak új kapcsolatok megkezdésére vagy a meglévők újradefiniálására. Előtérbe kerülnek a megosztás és a partnerség kérdései. Ezzel a pozícióval jár annak tudatossága, hogy szükséged van valakire, akire támaszkodhatsz. A kedvesség a te nagy erőd. Jó alkalom a kapcsolatteremtésre és valaminek a nyilvánosságra hozatalára is.

