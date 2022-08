Nem arról van szó, hogy Andi cserbenhagyta a közönségét, a fellépésre nem volt lekötve - ahogy ő fogalmaz. A szervezők arra kérték, hogy ingyen adjon elő két-három dalt, de ő ezt visszautasította.

"Írtátok és láttam is a plakátot, hogy ki vagyok írva a Strand Fesztre, de az van, hogy én nem vagyok oda lekötve, nem leszek ott. Volt róla szó 3 nappal ezelőtt, amikor megláttuk az első plakátot, akkor beszéltünk velük és mondták, hogy ingyen, 1-2 dal erejéig menjek el. Ezt mi visszautasítottuk, mert nyilván, ha mindenki más ki van fizetve, akkor ez számomra megalázó. Ettől függetlenül továbbra is osztották a plakátokat. (...) Szóval lényeg, hogy én nem leszek ott! Sorry, majd next time" - mondta a 24 órán keresztül elérhető Insta-sztorijában az énekesnő.