Vivien most minden erejével arra koncentrál, hogy kitakarítsa az életéből exét, aki a nő törekvéseit figyelmen kívül hagyva folyamatosan próbálja magát visszakönyörögni családja életébe.

Vivi lelki gyógyulásának azonban nem tesz jót, hogy jelenleg férfiak tucatjai bombázzák őt levelekkel, ismerkedési szándékkal.

Nagyon aranyosak, hogy írnak nekem, de köszönöm szépen, egyelőre nem kérek belőlük, eleget kaptam az élettől az elmúlt időszakban. Egyszer talán majd eljön az idő, hogy ki tudjam nyitni a szívem. Az új választottamnak azonban nagyon sokat kell tennie azért, hogy megbízzak benne. Talán érthető ez, hiszen egy olyan kapcsolatból jövök, ahol fizikai és mentális bántalmazás áldozata voltam, ahol az adott szónak – mint később kiderült –, nem volt hitele. Sajnos ez nagyon sokáig bennem lesz, biztos vagyok benne, hogy az elején mindenkit szúrós szemmel méregetek majd, a hibáit fogom keresni, mert teljesen elvesztettem a bizalmamat. Az biztos, hogy az agresszió csírája sem lehet jelen abban a férfiban, akit majd megszeretek" – részletezte a Bors megkeresésére az egyébként műkörömépítőként tevékenykedő nő.

"A papírokat beadtuk, de ő nem akarja ezt tudomásul venni, a mai napig minden egyes nap megpróbálja felvenni velem a kapcsolatot. Ez fárasztó és frusztráló egyszerre, a családom és a barátaim a bástyám, ők segítenek abban, hogy megmaradjon még ebben a helyzetben is a lelki békém. Illetve most már egy tetoválás is segít. A napokban magamra tetováltattam egy számomra nagyon kedves motívumot, három madarat. Ők a béke, a szabadság, a függetlenség a hit és a remény jelentését hordozzák számomra. Ez a varrás is az új életem egyik első lépése, a második pedig az lesz, hogy ki kell takarítanom az életemből Gusztit" - mondta Vivien.