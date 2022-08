Joshinak azonban nemcsak karrierjét, hanem magánéletét is újjá kell építenie. Tavaly szeptemberben érkezett a hír, hogy három évtized után válással végződött a tévés házassága, idén pedig véget ért az azt követő új kapcsolata is Mészáros Lőrinc exével, Kelemen Beatrixszal. Most újabb információk láttak napvilágot, ugyanis kiderült, hogy életének eddigi meghatározó helyszínét, Gödöllőt is elhagyta.

Lapinformációk szerint Budapestre költözött Joshi Bharat, miután exfeleségével együtt eladták az egykori családi fészket, a százmilliós, medencés házat. A tévés ezután beköltözött a fővárosba, ahol jelenleg lányával él együtt – tudta meg a Blikk Joshi régi szomszédjától.