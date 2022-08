A TV2 stúdiójában megfagyott a levegő, amikor Majka és Tóth Gabi egymásnak feszültek. A Tények Plusz riportjából kiderült, hogy drámai pillanatokból nem lesz hiány a Sztárban sztár leszek! idei évadában sem.

"Egymás mellett ülni 12 órát, meg 10 órákat, meg... egyáltalán, az azért, az nem annyira vicces" – kommentálta a vitákat Majka.

"Voltak viták most is, nem kevés, ellenben sokkal harmonikusabb volt a négyesünk most" – nyilatkozta Tóth Gabi, aki nemrég elárulta el, hogy egy időre visszavonul a közösségi médiától.

Pápai Joci is megerősítette, hogy viták idén is voltak bőven:

"Volt balhé, ezt mondhatom bátran."