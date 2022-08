Az énekes elmondta, hogy bár vannak érdeklődök, eddig mindről kiderült, hogy komolytalan. Többen próbáltak alkudozni, de volt, aki autókkal vagy ékszerrel akarta rendezni az összeg egy részét. Ők viszont csak annak adják oda szeretett otthonukat, aki ki is fizeti a meghirdetett összeget.

Feleségével, Tinával sokat gondolkodnak azon, hogy megemelnék a 120 négyzetméteres ingatlan árát, mivel kevésnek gondolják a 110 milliót érte.

"A mi házunk minőségi alapanyagokból épült, magunknak csináltuk, ezért sok mindenből dupla mennyiséget raktunk fel. Aki megveszi, nagyon jól jár vele, mert ebben a házban szívünk-lelkünk benne van. Ezért sem adom oda bárkinek" - mondta Emilio a Blikknek.

"A ház berendezése hűen tükrözi a mi ízlésünket. Modern, extravagáns, mégis elegáns, a mediterrán stílust képviseli. Az állapota is kifogástalan, hiszen Tinával minden évben egy kisebb vagyont költöttünk arra, hogy csinosítgassunk vagy változtassunk rajta valamit. Most is vettünk egy új kanapét, és kintre pálmafákat, mert bár úgy készülünk, hogy a közeljövőben költözünk, addig is szeretnénk olyan környezetben élni, ami nekünk is tetszik" – mesélte az énekes, hozzátéve, hogy már keresik új otthonukat, de addig semmibe sem szeretnének belevágni, amíg nem adnak túl a jelenlegi otthonukon.

A luxusingatlanról készült fotókat ide kattintva lehet megtekinteni.