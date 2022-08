A Jóban Rosszban egykori színésznője tavasszal jelentette be, hogy babát várnak amerikai szerelmével, akivel már nyolc éve vannak együtt. Most pedig itt az újabb örömhír, a napokban megszületett a kislány, amit Instagramon jelentettek be az újdonsült szülők.

"Kingsley baba megérkezett. Jó ég, már most a kis ujjacskái köré csavart" - írta Instagramon a büszke édesapa.

Novák Heni, a Jóban Rosszban egykori színésznője hosszú évekkel ezelőtt Noszály Sándor miatt adta fel itthon a karrierjét, és költözött Amerikába. A gyönyörű sztár és az egykori Nagy Ő kapcsolata véget ért ugyan, de Heni nem költözött haza, hanem újra felépítette az életét kint. Egy ingatlancég vezetőjeként érvényesül Los Angelesben párjával, Jasonnel.