Palácsik Lilla életet adott második gyermekének, azóta már haza is mehettek a kórházból. A büszke kétszeres apuka, Visváder Tamás pedig a szülés részleteibe avatta be a rajongókat.

Néhány nappal ezelőtt megszületett Palácsik Lilla és Visváder Tamás második közös gyermeke, Ábel. Az örömhírről akkor az apuka tájékoztatta a rajongókat Instagram-oldalán és mindenkit megnyugtatott, a baba és a mama is jól vannak. Azóta már az újszülött és Lilla is hazatérhettek a kórházból, Tamás pedig a Mokkában avatta be az embereket a szülés részleteibe.

"A doktor úrnak be sem kellett avatkoznia, leült a kis székére, és figyelte a dolgokat. Lilla kemény csaj nagyon. Amit ő elhatároz, az úgy is van. Az első szülésnél még úgymond egy lány volt, még nem volt érett nő, nem tudta, hogy mit hogyan kell csinálni. Viszont most hozzá sem lehetett szólni, ha fájása jött, megkapaszkodott, és annyira tudta ösztönösen, hogy ezt hogyan fogja végig vinni, én csak csodálattal néztem. Két óra alatt megszületett a baba" - mondta Tamás.