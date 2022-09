Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)Nem túl sok izgalomra számítasz a mai napon, ám a végén mégis összetalálkozhatsz valakivel, aki ismét megdobogtatja a szívedet. Talán azt hitted, már túl vagy a nagy érzelmeken. A mai napon mégis, másként, de újra átélheted a múltat.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Nagyon is elégedett lehetsz, most tálcán kínálják neked a szerencsét a csillagok. Persze, azért te magad is megtettél mindent, hogy a szerencsét a házadba csalogasd. Juttass a jóból azoknak is, akiket a legjobban szeretsz!

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

A mai napon tele vagy energiával, szinte szárnyalsz. Oszd meg új ötleteidet, jobbnál-jobb gondolataidat a főnököddel is. Talán ezzel elérheted, hogy más szemmel nézzen rád. Kivívhatod a rég megérdemelt megbecsülését.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

A Nap és a Hold fényszöge miatt ma nagyon erősek a megérzéseid. Egy fontos döntést kell meghoznod, és most a legfontosabb, hogy a szívedre hallgass. A kapcsolatok ma különösen fontosak! Főleg, ha szerelemről van szó.

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

Valamilyen pluszfeladat okoz neked ma bosszúságot a munkahelyeden. Valójában, ha a dolgok mélyére nézel, inkább örülnöd kell neki. Ha hasznossá és nélkülözhetetlenné teszed magad, akkor biztos lehetsz a pozíciód felől. A magánéletben is te vagy az, aki most mindenkinek segít, mindenkit támogat.

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)Szerencsére te alkalmazkodó típus vagy, amely képességedre a mai napon igen nagy szükséged is lesz. A szabályokhoz túlságosan ragaszkodók ezért rosszabbul járhatnak, mint azok, akik nem félnek a másféle úttól.

Az összes jegy napi horoszkópjáért kattints ide.