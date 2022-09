Timi a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány segítségére sietett egy rendkívül nagylelkű adománnyal, mellyel a szervezet által gondozott ebek életét, sőt, magát az alapítványt is megmentette.

Drága Timikénk! Ma egy angyal járt felénk és egymillió forinttal lepett meg bennünket... Már nem is tudjuk, hányadszorra mentetted meg a méregdrága műtétekre váró kutyáink életét, illetve most konkrétan az alapítványunkat, hiszen a rezsi ilyen mérvű emelkedése ellehetetlenít bennünket... Ám most te és egy másik angyal adományával úgy tűnik, meg tudjuk építtetni azt a szolárszigetet, amelynek köszönhetően talán túléljük ezt a nagyon kemény időszakot. Pedig mi tudjuk, amit más nem, hogy most neked sem olyan egyszerű történet milliókat adományozni... – írták a fajtamentők a Facebookon, majd hálájuk jeléül meghívták a modellt 15. születésnapi rendezvényükre, melyre terveik szerint október 1-jén kerítenek sort.