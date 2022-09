Taylor Hawkins néhány hónappal ezelőtt hunyt el , most pedig a Foo Fighters koncertet adott az emlékére Londonban. Számos híresség érkezett a fellépésre, egy dal erejéig pedig Hawkins 16 éves fia is színpadra állt.

A Foo Fighters legendás dobosa, Taylor Hawkins márciusban hunyt el egy kolumbiai hotelszobában. Halálának pontos oka azóta sem derült ki, de úgy tudni, 10 különféle szert találtak a szervezetében. A tragédia megrázta a zenekart, lemondták az összes koncertjüket, és az is kérdéses volt, hogy feloszlatják-e a bandát.

Most viszont Londonban lépett színpadra a zenekar, hogy koncertet adjanak elvesztett társuk emlékére. Az énekes, Dave Grohl többször is elérzékenyült, egyszer pedig le is állt, mert nem bírta visszatartani a könnyeit.

A Foo Fighters mellett színpadra állt Liam Gallagher, Josh Homme, Chrissie Hynde, Paul McCartney, az AC/DC és a Queen. Többen videóban jelentkeztek be, például Elton John, Billie Eilish és Chad Smith.

A dobos helyét mindig más foglalta el, többet között Travis Barker és Rufus Taylor, de egy szám erejéig az elhunyt énkes fia is a dobok mögé ült - írja a Blikk.