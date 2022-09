A Maldív-szigeteken pihente ki a fáradalmakat és ünnepelte meg a házassági évdorulóját Ördög Nóra és Nánási Pál. Természetesen a gyerekeiket, Micit és Vencit is magukkal vitték a luxusnyaralásra, akik így az iskolát rögtön szünettel kezdhették.

Nánásiék olyan lakosztályban tölthették a nyaralásukat, amit előttük sejkek vettek ki. A négy hálószobához saját pezsgőfürdő, csúszdás medence, edzőterem és gőzfürdő is tartozott. Nem akartak hinni a szemüknek, Nánási Pál is meghatódott.



"Mindig te szoktál sírni, de lehet, hogy most én fogok..." - mondta feleségének.