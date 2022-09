Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint továbbra is te vagy a legenergikusabb az összes jegyek közül. De ez mostanra már nem zavar, sőt, egyenesen igényled is az ezzel járó pörgést, változatosságot. Képtelen vagy egy helyben ülve dolgozni. Szerencsére ma sokat kell rohangásznod.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Szűz jegyében járó Nap nagyon harmonizál veled, békés napot ígérnek neked a csillagaid. Ma minden simán, gördülékenyen mehet. Igaz, hogy ebben egy alapvető szemléletváltás is segít: rájössz, hogy semmi sem sürgős annyira, hogy megérje idegeskedni miatta.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Sűrű napok következnek rád, melyek megviselik az idegrendszeredet és végül a gyomrodat is. Különösen, ha készületlenül mész bele hatalmi harcokba, kerülhetsz torok- és gyomorszorító helyzetbe ma. Ha felkészülsz, győzhetsz!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Merkúr a Mérlegben van, és nagyon felerősíti az igazságérzetedet. Most különösen zavar, ha olyan dolgokkal szembesülsz, amikről érzed, hogy nem helyesek, és finoman ugyan, de szóvá is teszed. Jól is teszed, hogy kiállsz a véleményed mellett.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A mai napon végre valami kedvező sorsfordulatra számíthatsz. A csillagok állása azt jelzi, hogy valamilyen rég elfeledett dolgod, terved, reményed kerülhet ismét előtérbe. Persze igazából te sohasem tettél le róla: ezért valósulhat meg.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Telis-tele vagy kérdésekkel, nem találod a választ a gondjaira. Sajnos, éppen azzal a személlyel kapcsolatban, aki a legnagyobb segítségedre lehetne. A társaddal való gondjaid miatt úgy érzed, magadban, támasz nélkül állsz a világban. Beszélj vele, ő segíthet!

