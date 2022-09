A TV2 képernyőjén az akkor 13 éves lány az első élő adásban Szekeres Adrienn Olyan, mint Te! című szerzeményét adta elő és habár többször kapott kritikát a zsűritől, mégis az akkori széria legjobb női hangja lett.

A Megasztár 4 zsűrije 2009-ben úgy döntött, hogy a négy, még műsorban maradt versenyző közül a tizenéves kislánynak kell távoznia. A nézőktől akkor Lakatos Krisztián és Lüszi kapta a legkevesebb szavazatot, a zsűri pedig Krisztiánt mellett döntött, ő juthatott a döntősök közé. Így három dobogós mindegyike férfi volt, majd Lakatos Krisztián, Fekete Dávid és Király Viktor közül végül az utóbbi nyerte meg a versenyt - írja a Blikk.

"Most már én is tudom, hogy túl fiatal voltam a tehetségkutatóhoz, ahogy Király Viktor papája mondta: gyereknek felnőtt, felnőttnek gyerek. Most nem is foglalkozom az énekléssel, a családra, barátokra és a lovakra koncentrálok. Talán később újra visszatérek a popszakmába" - nyilatkozta 14 éves korában Lüszi.

A lap úgy tudja, hogy a tehetséges kislány, aki a napokban ünnepelné a 30. születésnapját az utóbbi években teljesen elhanyagolta az éneklést.

Lüsziben 2010-ben egy francia zeneszerző, Renaud Schmitt látta meg a lehetőséget. Két dalt is felvettek, Franciaországban koncerttel várták, de az álom nem teljesülhetett, mert Lüszi az iskolát és az éneklést is félvállról vette.

Azóta pedig szinte semmit sem lehet róla tudni, Facebook-oldalán évek óta nem látható aktivitás és sok más korábbi versenyzővel ellentétben Instagramon sincs jelen.