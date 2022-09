Révkomárom (Komarno) Szlovákia legdélibb települése. Átruccanni egy-két napra a legegyszerűbben a magyar Komáromból lehet, amitől a Duna választja el. Ha azonban azt gondolod, elég pár óra megnézni a nevezetességeit, tévedsz, ugyanis nem csupán a város központjában felépített Európa Udvart és a kicsit kijjebb fekvő erődöt érdemes meglátogatni, hanem remek kikapcsolódást kínál egy séta vagy nagyobb túra a Duna-Vág és a Vág-Ipoly torkolatánál is. Cikkünkben most az Európa udvarra fókuszálunk, ami különleges formáival és színeivel igazán szemet gyönyörködtető látványosság.

A komáromi Európa Udvar a Duna régió modern műemlékeihez tartozik. Vannak, akiket teljesen magával ragad a látvány, sokak szerint azonban a millió szín-forma-szobor inkább giccses, így a tér túlságosan mesterséges és túlagyalt. Így vagy úgy, egy sétát mindenképpen megér: mert érdekesnek mindenképpen érdekes.

Az Európa Udvart a 20. század végén a Zichy-palotához kapcsolódóan alakították ki Litomericzky Nándor és Peter Varga építészek tervei szerint, és az európai kultúra közös gyökereit szimbolizálja. Ezt úgy oldották meg, hogy a tér minden épülete más-más európai ország stílusjegyeit viseli magán, ha nem olvastunk előtte róla, jó játék lehet társasággal találgatni, hogy melyik ház, mely országot szimbolizálja.

Az udvar 45 ország építészetét mutatja be. Komárom városának történelmi városközpontjáből három - uralkodók nevét viselő - kapun át lehet érkezi, ezek a Mária Terézia-kapu, a Szent István-kapu, a IV. Béla-kapu. A Zichy-palota belső parkját pedig a a térrel az úgynevezett Mátyás-kapu köti össze. Aki belép, annak rögtön egy kútra esik a tekintete. Ez a kút egy korábbinak a másolata: az eredeti 1878-ig a városháza előtt állt.

A házak - a teljesség igénye nélkül - Németország, San Marino, Izland, Grönland, Wales, Skócia, Írország, Anglia, Lengyelország, Dánia, Norvégia, Hollandia, Frízföld, Belgium, Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Spanyolország, Törökország, Kréta, Ciprus, Portugália, Vatikán, Málta, Olaszország, Svájc, Liechtenstein, Románia, Erdély, Görögország, Andorra stílusjegyeiben épültek, de szlovák, magyar és az osztrák házat is megtekinthetünk. Nem hiába választotta az egyik turisztikai iroda az Egy nap alatt bejárhatja egész Európát reklámszlogent. Érdekesség még, hogy a német ház nem új épület, az már a 17. században is itt állt, színházként majd zsinagógagént is használták.

Az Európa Udvarban a különleges házak mellett a magyar történelem kiemelkedő személyiségeinek a szobrai is feltűnnek, amelyek még látványosabbá teszik az amúgy sem unalmas teret.

A helyszín amellett, hogy egyre népszerűbb turistacélpont, a helyiek egyik kedvenc tere is. Gyakran rendeznek programokat az Európa Udvarban, de van lehetőség megpihenni, elüldögélni kis kávézókban is és aki szeretne, szuvenírt is vásárolhat ottjártakor.

Ha kigyönyörködtük magunkat az Európa Udvarban, ittunk egy kávét vagy üdítőt és még van időnk, érdemes lesétálni az erődhöz (néhány euróért be is lehet menni) vagy akár a Duna-Vág torkolatához (ekkor azonban a Vágon átvezető hídon is át kell sétálnunk). Ha maradnánk a Vág Komárom belvároshoz közel eső partján, akkor a másik irányban egy félórás séta után a Vág-Ipoly torkolatra vethetünk egy pillantást.