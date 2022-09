Az utóbbi kérdésben a Lidl Magyarország siet a segítségünkre, hiszen a vállalatnak nem titkolt célja, hogy a fogyasztói igényeket szem előtt tartva mindig a legjobb ár-érték arányú termékeket kínálja vásárlóinak. Azt vallják: egy kis odafigyeléssel megoldható, hogy a minőségi élelmiszerek és a kedvező árak kéz a kézben járjanak. Ha az alábbi 10 tippet betartjuk, mi is megtapasztalhatjuk ezt:

1. Készítsünk bevásárlólistát!

Írjunk bevásárlólistát. Még otthon gondoljuk végig, mit szeretnénk a héten főzni (reggeli, ebéd, vacsora), és az ezekhez szükséges alapanyagokat vásároljuk meg. Az otthon megírt bevásárlólista segítségével nem kevés pénzt és időt spórolhatunk, így tervezhetővé válik költségvetésünk, ráadásul biztos nem felejtünk el semmit sem megvenni.

2. Lapozzuk át az akciós újságot!

Vásárlás előtt mindig érdemes megnézni az akciókat a Lidl online katalógusában, ahol már szombaton elérhető a következő hét csütörtökétől érvényes akciós újság. Ezt végig böngészve, bárki könnyedén összeállíthatja bevásárlási listáját, amivel sokat spórolhat a vásárláskor.

3. Menjünk vásárolni az akciós napokon!

Az akciós újságot lapozgatva a Lidlben a hét folyamán minden nap találunk akciókat, hétfő és csütörtök az akcióváltás ideje, de az áruházlánc hétvégére is tartogat külön akciókat.

4. Keressük a neon ártáblákat!

Keressük az üzletekben a neon akciós ár vagy szuper ár, illetve az „őrületes Lidl ár" feliratú táblákat.

5. Figyeljük az akciós tematikus heteket!

Minden héten találkozhatunk tematikus hetekkel, ahol szuper árakon vásárolhatjuk meg a különböző országok konyháinak kedvelt termékeit.

6. Használjuk ki az „Együtt olcsóbb" akciókat is!

Rendszeresen találkozhatunk olyan akciókkal, amikor több termék vásárlása esetén jobb áron kapjuk meg az adott terméket (egyet fizet, kettőt kap; kettőt fizet, hármat vihet).

7. Keressük az XXL termékeket!

Az időszakos kínálatban szereplő, nagy kiszerelésű XXL termékek kilogrammra vetített ára kedvezőbb, mint a normál kiszerelésű termékeké, ezért választásukkal pénzt spórolhatunk.

8. Használjuk minden bevásárlás során a Lidl Plus applikációt

A Lidl Plus applikáció, azaz a Lidl digitális hűségprogramja extra vásárlási kedvezményt biztosít vásárlóinak. Ha még nem regisztráltunk, tegyük meg, hiszen az ingyenes applikáció letöltésével a regisztrációt követően máris elérhetővé válik a digitális hűségkártya és ezzel együtt számos szolgáltatás, amely megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is. A Lidl Plus más hűségprogramokkal ellentétben minden alkalommal kizárólagos kedvezményt nyújt azoknak a vásárlóknak, akik fizetéskor leolvassák digitális hűségkártyájukat a pénztárnál.

Az akciós újságban szereplő kedvezményeken túl a felhasználók hetente átlagosan 10-12 extra százalékos vagy fix összegű kuponnal spórolhatnak a bevásárlás során és minden vásárlást követően kaparós nyereménykártyában részesülnek, ami további kedvezményekhez juttatja őket. A Kupon Plus-szal pedig bizonyos összeghatárok elérését követően ajándék terméket vagy extra számla végi kedvezményt kaphatunk.

9. Válasszuk a Lidl saját márkás termékeit!

Az áruházlánc kínálatában mindegyik termékcsalád esetében megtalálhatóak a saját márkás termékek. Az általuk képviselt kedvező ár-érték arány tükrözi a Lidl alapvető filozófiáját: Minőség, frissesség, ár, egészség. A saját márkás termékek minősége és termékbiztonsága a vállalat központi törekvése, hiszen a saját márkás termékei esetében a Lidl szigorú minőségi és termékbiztonsági követelményeket ír elő.

10. Ne dobjunk ki semmit!

Figyeljük az élelmiszerek minőségmegőrzési idejét és azt fogyasszuk el előbb, ami gyorsan lejárna. Ha pedig túl sokat főztünk és nem fogyna el, fagyasszuk le. A maradékok felhasználására szuper recepteket, ötleteket találhatunk (pl. a megmaradt gyümölcsökből turmix készítése), így nemcsak a pénztárcánkkal, de a környezetünkkel is jót teszünk.

Nemcsak a vásárlásban segítünk, hanem a főzésben is!

A Lidl Magyarország Facebook-oldalát is érdemes figyelemmel kísérni, ugyanis amellett, hogy tájékoztatást kapunk az akciós termékekről, rendszeresen találkozhatunk pénztárcabarát receptekkel is.