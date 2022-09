Az utóbbi időben többször is hírt adtunk arról, hogy Angelina Jolie beperelte Brad Pittet. Bár súlyos vádakkal illette, és többek között azt állította, hogy a színész bántalmazta őt egy magángépen, úgy fest, Pittet nem érdekli vol felesége ámokfutása.

Angelina ezúttal egy dél-franciaországi szőlőbirtok miatt perelt, amit még 2008-ban, együtt vásároltak, és azóta is nyereségesen működik. A színésznő cége kedden nyújtotta be a 250 millió dolláros keresetet Pitt ellen, és azt állítja, a színész a barátaival együtt azért akarta átvenni az irányítást a borászat felett, hogy bosszút álljon rajta, és ő egy dollár hasznot se lásson a cég nyereségéből - írja a Page Six.

Az egykori álompárnak tehát már nyoma sincs, és hiába telt el a különválás óta közel hat év, nem csitulnak az indulatok.