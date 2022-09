Elindult a Money or Love című párkereső reality, melynek egyik férfi szereplője, Levi, azaz Járvás Levente sokaknak ismerős lehet a 2011-es Éden Hotelből. Az akkor még bulizós focista mára úgy tűnik, megkomolyodott, van egy fia, akivel most jó kapcsolatot ápol, ám nem volt ez mindig így.

Levi és felesége a gyermekük kétéves korában elvált, utána már nem igazán szerepelt a kicsi életében, és amikor a fiú kisiskolás volt, Levi külföldre ment dolgozni, és ezzel az apa-fia kapcsolatnak be is fellegzett. Legalábbis átmenetileg.

"Akkoriban külföldre költöztem és három évet éltem Németországba, ott dolgoztam, fociztam, folyamatosan úton voltam, de nem ez volt a valós ok. Ezt az időszakot szeretném elfelejteni és arra koncentrálni, ami most van" – mesélt Levente a Borsnak, és azt is elárulta, hogy volt nejével nem mindig volt felhőtlen a kapcsolatuk, de mára ismét jó kapcsolatban vannak.

Levi a TV2-n futó realityben szeretne jó példát mutatni gyermekének.