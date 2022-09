Múlt vasárnap startolt el a SuperTV2 új randiműsora, a Money or Love , melyben szexi fiatalok keresik a szerelmet.

A szereplők – akik között vannak ismeretlenek és már több realityt is megjárt veteránok – hosszú időn át kénytelenek lesznek együtt élni. Ez pedig óhatatlanul is azzal jár, hogy egyesek összefognak, úgymond klikkesednek és ez jó sok feszültséget, nézeteltérést fog generálni. Ennek láthattuk nemrég az előjelét, amikor az egyik srác kendőzetlenül szólt a többiekről.

Levente korábban szerepelt már az Éden Hotelben és az Aranypartban is, és ezúttal is a szerelmet keresi. Egyik randija azonban nem sikerült túl jól, és nem is rejtette véka alá a véleményét, kibeszélte a csajokat a hátuk mögött.

A legfontosabb infó, amit kaptam, az az, hogy Zsófi, Szandi és Angéla a keménymag, és klikkesedés van. Ági és Kitti külön vannak, ők a gyengék, és eléggé el vannak nyomva. Petra pedig középen van, a randim meg elég gáz volt vele. Ezek után nem leszek vele közeli kapcsolatban, de nem is érdekel. Úgy voltam vele, hogy érjünk a végére, és kész

– idézte a Blikk Leventét.