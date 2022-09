Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Szombaton a Halak jegyében lesz telihold, ami fontos kérdésekre világít rá. A legmélyebb érzéseid tárulkoznak most fel, és akár spirituális élményeid is lehetnek. Figyelj kicsit befelé, és engedj teret a spontaneitásnak. Lassíts most, ez a legfontosabb!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Baráti kapcsolataidban hozhat változásokat a Halak telihold. Elképzelhető, hogy megismerkedsz valakivel, akit nagyon lebilincselőnek találsz, és váratlanul közel kerültök egymáshoz. Ebből a kapcsolatból még bármi lehet.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Váratlan lehetőség adódhat szombaton. Nem kell szégyenlősnek lenned: amit tálcán kínálnak, azt igenis vedd el. Ajándék ez a sorstól, de valójában meg is érdemled. Ne szalaszd el semmiképp!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Szeretnéd megváltoztatni a sorsodat, de mégis nehezen szánod rá magad az energia befektetésére. Márpedig, ha másra, többre vágysz, akkor azért tenni is kell. Az elismerést nem söpörheted be előre. Először munkálkodj, cselekedj, és csak azután akard learatni a babérokat.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A Halak telihold hatására az intimitás új szintjeit élheted meg. Olyan beszélgetésre kerülhet sor a pároddal vagy egy jó baráttal, ami segít jobban megérteni magad és a másik embert is. Remek nap ez, igazán felemelő érzésekkel!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Most valahogy jobban megérted a kapcsolataidat, mások motivációit, és a kapcsolati dinamikát is. Értékes felismeréseket hoz ezen a téren a Halak telihold számodra, de fontos, hogy a megérzéseidre is figyelj. A többiek tükröt tartanak eléd szombaton, mindenképp nézz bele!

Mérleg napi horoszkóp (09.23-10.22.)

Kevés időd jutott mostanában arra, amit igazán szeretsz. Szombaton lehetőséged nyílik átszervezni a dolgokat, amelynek köszönhetően végre szakíthatsz magadnak egy kis „én-időt", amit a hobbidra, de akár az édes semmittevésnek szentelhetsz.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

A kreativitás és a szenvedély kerül előtérbe szombaton. Most nagy örömet találsz a művészetekben, szép zenében, jó könyvben, de abban is, ha egy romantikus estét tölthettek együtt a pároddal. Szép napot jelez a Halak telihold...

Nyilas napi horoszkóp (11.23-12.21.)

Most a legszívesebben minden időt álmodozással, a jövő tervezgetésével töltenél. Ez jó, mert először lélekben kell felépülnie mindannak, amire vágysz. Ha negatív hitekkel vagy tele, akkor sajnos az fog megvalósulni. Szóval csupa pozitív cél lebegjen előtted.

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)

Végre hallatod a hangodat, és kiállsz magáért valamiben, amivel kapcsolatban túlzottan is sok kompromisszumot kötöttél az elmúlt időszakban. Fontos, hogy több magabiztosságra tegyél szert az élet minden területén!

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

Érdekes emberrel hozhat össze a sors szombaton. Nem kell nagy dologra gondolni, lehet, hogy csak futó beszélgetésre számíthatsz, de lehet hosszabb barátság kezdete is ez a találkozás. Az biztos, hogy valamilyen új gondolat megfogan benned.

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

A Halak telihold segít megismerni magad. Szombaton olyan élményeid, beszélgetéseid, olvasmányaid lehetnek, amelyek közelebb visznek önmagadhoz, és segítenek megérteni bizonyos rejtett összefüggéseket. Igazán gyógyító hatással lesz rá ez a bolygóállás.