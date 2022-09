Nem jeleznek a bolygók igazán könnyű hetet, de azért persze jó hírekre is számíthattok. Fontos viszont, hogy sok beszélgetésbe kapcsolódjatok be, különben lemaradtok a legfontosabb infókról.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Csöppet sem lesz álmosító a hétfői nap. Már rögtön reggel fejest ugrasz a heti feladatokba. Ennek meg is lesz a gyümölcse: az égi folyamatok szerint elismerő szavakat kapsz több embertől is. Arra kell csak figyelned, hogy néha állj meg egy kicsit, és találd ki, melyik út vezet a leggyorsabban a célodhoz! Pénteken minden beszélgetésbe kapcsolódj be, ha nem akarsz a fontos hírekről lemaradni! Hétvégén a család ki akar majd sajátítani magának...

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Hétfőn még nem látod át, hogy mivel is kellene kezdeni a feladatokat, olyan a hosszú tennivalók listája, de keddtől tisztul a kép. Szerdán és csütörtökön már magabiztosan haladsz, akár dolgozol, akár tanulsz. Pénteken kedvező híreket kapsz a pénzügyekkel kapcsolatosan. Kiderül, hogy van megoldás a problémáidra, nem is akármilyen! A hétvége a pihenésről szóljon, közben ne töprengj annyit, próbálj végre megnyugodni, és valódi bizakodással szemlélni az eseményeket!

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A bolygók szerint rengeteg hatás és információ ér már a hét elején. Szerencsére te képes vagy felvenni a ritmust! Elismeréseket is bezsebelhetsz. Azért persze ne bízd el magad, mert nem elég érteni, meg is kell csinálni a feladatokat. A péntek lesz a te napod! Ekkor utoléred magad, ha bármivel lemaradtál volna a hét többi napján. Hétvégén viszont most tényleg pihenned kellene, mert szombatra teljesen kimerülhetsz. Sajnos, fáradtan senki sem igazán szórakoztató társaság...

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Egész héten fokozódó nyomást érezhetsz, annyira, hogy még a fejed is belefájdulhat. Ennek egyszerű a magyarázata: túl sokat töröd a fejedet... Valójában vasárnap csúcsosodik ki az a kellemetlen konstelláció, ami azt szimbolizálja, hogy alkalmatlannak tartod magad és nem bízol a képességeidben. Ezen kell dolgoznod! Hidd el, minden okod megvan az önbizalomra, és rengeteg rejtett erőforrással rendelkezel, csak felszínre kellene hozni ezeket. Kapcsolódj ki egy kicsit, hallgass derűs zenéket, beszélgess azzal, akiben igazán bízol, és meglesz az eredménye!

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Amilyen nagy lendülettel indul a hét, annyira fog belassulni már kedden délután. Ez rendkívül bosszanthat téged, úgy érzed, minden összeesküdött ellened, holott épp ellenkezőleg... Állj meg és tervezz, máskülönben fölösleges köröket fogsz futni! Pénteken szokatlan meghívást kaphatsz. Kár lenne kihagyni ezt a remek lehetőséget. Persze még a hétvégén átgondolhatod újból: semmit sem kell elkapkodni.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

A Szűzben jár a Nap, ami azt jelenti, hogy mostanában van a születésnapod. Éppen ezért most kifejezetten arra kellene fókuszálnod, ami igazán örömöt okoz neked. Egy szombati Nap-Neptunusz szembenállás szerint nem érdemes a másikra várnod, hogy kitalálja a gondolataidat. Sokkal jobb lenne, ha megsúgnád neki, hogy mire vágysz, még akkor is, ha ez szokatlan tőled...

