Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A Hold a Kos jegyében jár, és biztosítja a lendületes hétkezdést. Gyorsan le is körözhetsz másokat, akik nem olyan találékonyak és talpraesettek, mint te. Pénzügyekben jó híreket, szerelemben sikereket tartogat a mai nap.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Talán egy kisebb pofont kapsz a sorstól, de ne félj: te az a fajta vagy, akiben minden erő, még az ellenséges is növekedni tud. Amit most átvészelsz, az megerősít. Csak meg ne keményítsen is egyúttal!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Meg kell tanulnod, hogy kinek szabad panaszkodnod, és kinek nem. Talán olyasvalakit is beavattál sérelmeidbe, aki inkább ártalmadra van, mintsem segítségedre. Úgy látszik, emberismeretből még mindig van mit tanulnod.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Hihetetlen energiákkal rendelkezel, szinte ég a kezed alatt a munka, az otthonodban éppúgy, mint a munkahelyeden. A baj csak az, hogy míg az utóbbi helyen igen, a saját családodban alig értékelik, amit teszel. Juttasd eszükbe!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Sikerült némileg átgondolni a dolgaidat, a múltat és a jövőt illető terveidet. Valamiről, vagy valakiről azonban végképp le kell mondanod. Ne bánd: a benned támadt űr egyben lehetőség is!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Vénusz a Szűz jegyében jár, és ez csupa kedvező energiát jelent neked. Most minden könnyedebben sikerül, remekül szót értesz mindenkivel. A párod is nagyon odavan érted: vedd észre, mennyi figyelemmel vesz körbe!

