Nem meglepő, hogy Marika akkor sem csüggedt, mikor megtudta, hogy mint mindenki másnak, a közeljövőben bizony neki is össze kell húznia a nadrágszíjat otthon, ha nem akar vagyonokat költeni a rezsire. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő a Mokka című műsorban mutatta be, hogyan spórol a mindennapok során.

Ha valamit nem használok, kihúzom a konnektorból – ide tartozik a mikró és a kenyérpirító is. Az esővizet hordókba gyűjtöm, azzal locsolom a kertet. A villanyokat rögtön lekapcsolom, amint kilépek egy helyiségből, illetve a csilláromban is energiatakarékos LED-izzókra váltok majd – mondta Marika, aki azt is elárulta, hogy a nyílászáróit már korábban kicseréltette, azóta pedig a hatékony szigetelésnek köszönhetően a fűtésszámlája is sokkal alacsonyabb, mint volt. Mivel a gázzal takarékoskodni szeretne, azt tervezi, hogy a klímával melegíti majd fel otthonát, ha beköszönt a hideg, illetve attól sem zárkózik el, hogy összeköltözzön lányával, Hídvégi Krisztinával.