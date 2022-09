Sári Évi a napokban ünnepelte születésnapját, és épp egy baráti vacsorára sietett, amikor hátulról belementek a kocsijába.

„Új autóm van, a kis szerelmem. Fájt, hogy kisebb kár keletkezett a hátulján. A legjobban a középső autót sajnáltam, amely jobban megrongálódott, ráadásul egy mozgássérült fiú az érintett, aki autóval jár dolgozni. A harmadik felet győzködni kellett, hogy elismerje a hibáját. Két óráig tartott, amíg rendőrt hívtunk, kitöltöttük a papírokat, és a kárszakértő felmérte a keletkezett bajt" – mesélte a színésznő, aki szerencsére ép bőrrel megúszta a koccanást.

„Arra gondolok, hogy talán valami rosszabbtól óvott meg a sors. Rájöttem, fölösleges dühöngeni: vannak nagyobb problémák is az életben! Az elmúlt évben két fiatal, közeli ismerősöm is megbetegedett, és tragikus véget ért az életük. Édesanyám is egy éve hagyott itt. A szülinapomra sem kívántam mást, csak egészséget és azt, hogy úgy haladjon szakmailag tovább az életem, ahogy eddig. Az egészségnél nincs fontosabb" – mondta Évi a HOT! Magazinnak.