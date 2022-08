Az énekesnő nem szereti, ha nyomás alá helyezik: ha valamire nagyon rá akarják venni, annak az ellenkezőjét csinálja. Így van a családalapítással is.

A debreceni születésú színész-énekesnő Palik Lászlónak mesélt arról, hogy ma már nem élne a szülővárosában, megszokta és megszerette a fővárosi forgatagot. A Splash együttesben kezdte karrierjét, ami nagy dolog volt akkoriban, legalábbis számára.

A Futtában című podcastben azt is elmondta, hogy ő mindig is ellenállt, ha valamire azt mondták neki, hogy kötelező,vagy úgy normális, és számára a családalapítás is ez a kategória: "Szüljél egy-két gyereket és üljél otthon a s*ggeden. Én nem annyira éreztem ezt soha a magaménak, és az a helyzet, hogy még mindig nem" - mondta el futás közben Palik Lászlónak. Nála sosem jött el az az érzés, hogy neki baba kell, úgy volt vele, hogy egyszer majd biztosan lesz gyereke:

"Most már az utolsó utáni utáni pillanat van, de még mindig nem érzem ezt. Ehhez valószínűleg az is kellett, hogy a párkapcsolataim nem sikerültek a legrózsásabban" - mesélte Sári Évi az adásban.