Fecsó és Bea hónapokig titkoban tartották boldogságukat: gyereket várnak. Kiderült, hogy kisfiúval bővül majd a családjuk. Nagyon várják a kicsi érkezését, aki nem volt tervezett.

"Babát várok! Nem volt tervezett, de nagyon örülünk neki és egy percig sem gondolkodtunk azon, hogy megtartsuk-e. Annak ellenére sem, hogy a korábbi vetélés miatt rögtön veszélyeztetett terhes lettem" - mondta a Borsnak Bea, aki azt is elárulta, mikor derült ki, hogy várandós.

"Voltunk egy születésnapi partin. Furán éreztem magam, ezért nem is ittam semmit, és mivel késett a menstruációm, előtte vettem egy terhességi tesztet, amiről Fecsó is tudott. Azt mondta: Ha egy csík lesz, akkor egy felest iszok, ha két csík, akkor kettőt. Megcsináltam a tesztet és közöltem vele, hogy: Ihatod a két felest" - mondta Bea, aki már 8 hónapos terhes. Azért várt ilyen sokáig, mert félt, ugyanis egyszer már elvetélt. "Nem is mertem beleélni magam, amíg nem voltam túl a harmadik hónapon" - árulta el Bea, aki arról is beszélt, mikor derült ki a babájuk neme.

"A gender-partin egy helikopter aljából szállt fel a füst. A kék a fiút, a rózsaszín a lányt jelképezte. Kicsit csalódott voltam, amikor megláttam a kék füstöt. Már elképzeltem, hogy cuki copfjai lesznek és habos-babos ruhákba öltöztetem. Fecsó előtte azt mondta: Nem, a sas nem csinál verebet. Ő tudta. Viszont kijelentette, hogy két fiút akar és egy lányt, szóval a harmadik majd kislány lesz! Remélem..." - árulta el Bea.